Están realizando estafas con el programa Volver al Trabajo a través portales falsos

En San Pedro, advierten a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo (V.A.T.) que no entren a ningún portal a dejar sus datos personales por una posible estafa.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy advirtió a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT) sobre la circulación de portales falsos que solicitan datos personales con fines fraudulentos.

El director de la Oficina de Empleo de San Pedro de Jujuy, Walter Calizaya, pidió a la comunidad no ingresar a sitios web o enlaces que informen sobre supuestas bajas del programa o requieran completar datos personales, ya que se trataría de intentos de estafa que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos y de las cuentas de los usuarios.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna resolución oficial del Ministerio de Capital Humano de la Nación que disponga modificaciones o la finalización del programa Volver al Trabajo.

En ese sentido, remarcó que cualquier novedad será comunicada únicamente por los canales oficiales y a través de los medios de comunicación.

Asimismo, Calizaya recomendó a los beneficiarios evitar acceder a estos portales desde teléfonos celulares o computadoras personales para prevenir posibles hackeos o robos de información, y reiteró que ante cualquier duda deben consultar directamente en la Oficina de Empleo.

Por otra parte, informó que finalizaron los cursos de formación profesional avalados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y adelantó que la Oficina de Empleo presentó nuevas propuestas de capacitación, las cuales serán anunciadas oficialmente una vez que reciban la correspondiente aprobación.