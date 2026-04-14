Ezequiel Atauche con vecinos de Alto Comedero: «La seguridad debe ser una prioridad en la agenda de la provincia»

El senador nacional y presidente del partido La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche, participó de una reunión con vecinos del sector de las 330 Viviendas de Alto Comedero, donde escuchó de primera mano las principales problemáticas que afectan a los habitantes y evidencian la falta de respuestas por parte de las autoridades locales.

Acompañado por el concejal Gustavo Martínez, el legislador se comprometió a impulsar una ordenanza de comunicación ciudadana que establezca un canal público, directo y obligatorio entre los vecinos y el intendente, con plazos de respuesta definidos. “Hoy los vecinos no cuentan con canales efectivos de diálogo con quienes deben brindar soluciones. Son, en muchos casos, una voz silenciada sin respuestas”, remarcó.

Entre las principales problemáticas planteadas, se destacan el incumplimiento de la ordenanza N° 8332/2025, debido a que la empresa de transporte no respeta el recorrido establecido; deficiencias en infraestructura, con calles en mal estado, falta de iluminación y presencia de microbasurales; la existencia de puntos de venta de drogas; la falta de puesta en valor de espacios verdes; y la ausencia de regularización dominial, lo que refleja un escenario de abandono sostenido.

Asimismo, los vecinos solicitaron al intendente el otorgamiento en comodato de dos predios actualmente sin uso: uno destinado a la sede del Centro Vecinal y otro para la creación de un espacio verde, demandas que hasta el momento no han obtenido respuestas concretas.

Tras escuchar los reclamos, Atauche enfatizó que “a nivel nacional, el presidente Milei puso la seguridad como prioridad, y es momento de que en Jujuy se adopte el mismo camino”. En esa línea, agregó: “En cada barrio que recorremos se repiten los mismos problemas, y uno de los más urgentes es la inseguridad”.

“Este escenario, sumado a calles deterioradas, iluminación deficiente y la presencia de puntos de venta de droga, refleja la realidad cotidiana de los vecinos de Alto Comedero, en un contexto de ausencia de respuestas por parte del municipio”, expresó.

Finalmente, el senador concluyó: “No se trata solo de escuchar, sino de articular acciones concretas que den respuestas reales. Vamos a seguir trabajando junto a los concejales de La Libertad Avanza y los vecinos para construir soluciones en conjunto”.