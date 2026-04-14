Cooperativismo: En Jujuy recordaran los 60 años de la revista Acción

El 60° aniversario de la Revista Acción, histórica publicación vinculada al movimiento cooperativo argentino y al Banco Credicoop, se conmemora este 2026, como un hito que trasciende lo editorial para inscribirse en la historia política, social y cultural del país.

El Banco Credicoop Coop. Ldo. mediante su Comisión de Asociados, invita a la comunidad vinculada al movimiento cooperativo, a participar de la celebración de los 60 años de la revista Acción. El acontecimiento, se realizara en el acto central en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este importante acto será transmitido en cada filial del Banco Credicoop a lo largo y ancho del país, en el caso de Jujuy será mañana miércoles 15 de abril a las 20:30 horas en la sucursal ubicada en calle Balcarce 243 de la ciudad Capital.

En esta oportunidad los oradores del acto central del encuentro serán:

Carlos Heller – Presidente del Banco Credicoop.

Juan Carlos Junio – Presidente del IMFC/ Director del CCC.

Ulises Gorini – Director de la Revista ACCIÓN.

Además se contará con otros invitados, por lo que se podrá presenciar también este encuentro, por la plataforma YouTube, destacando a la vez que será de gran interés para la comunidad, dar a conocer esta importante fecha, sobre todo en estos tiempos que vivimos.

Uno de medios de comunicación con lo que cuenta la familia cooperativa del país es la Revista ACCIÓN y se trata de una herramienta de difusión, formación y reflexión, que promueve los valores del cooperativismo, como la solidaridad, ayuda mutua y democracia, además de informar y analizar la realidad económica, social y política desde una perspectiva cooperativa, con tan importante trayectoria como lo son 60 años.

Revista ACCIÓN:

Fundada en 1966 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la revista nació con un objetivo claro; difundir los valores del cooperativismo, promover el pensamiento crítico y aportar al debate público desde una mirada solidaria.

A lo largo de seis décadas, ACCIÓN se consolidó como una voz influyente en temas económicos, sociales, culturales y políticos, siempre vinculada a la defensa de una sociedad más justa, democrática y participativa.

El aniversario no es solo una efeméride, se trata de una trayectoria comprometida con el desarrollo del cooperativismo y la construcción colectiva.

Vínculo con el Banco Credicoop

La revista está profundamente ligada al desarrollo del Banco Credicoop, una de las principales entidades financieras cooperativas del país. Ambas instituciones comparten la defensa de la economía solidaria, la promoción de la participación democrática y el compromiso con la comunidad

Este vínculo ha permitido que ACCIÓN funcione no solo como medio de comunicación, sino también como herramienta de formación y conciencia social dentro del movimiento cooperativo.

A 60 años de su creación, la revista sigue vigente en formato gráfico y digital, adaptándose a los nuevos lenguajes sin perder su identidad. El desafío actual pasa por mantener el pensamiento crítico en un contexto de concentración mediática, llegar a nuevas generaciones además de sostener el enfoque cooperativo en tiempos de crisis económica.

El aniversario de la Revista ACCIÓN representa seis décadas de periodismo comprometido, donde la comunicación no es neutral sino una herramienta de transformación social. Su historia es, en gran medida, la historia del cooperativismo argentino.