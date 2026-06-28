Extremo calor provoca 1.000 muertes más que lo habitual en Francia

Las autoridades informaron de un aumento del 40 % en las muertes ocurridas en el domicilio en situación de soledad, un fenómeno que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años.

El servicio de salud pública de Francia comunicó este domingo que ya se han registrado aproximadamente 1.000 muertes más de lo normal desde el miércoles 24 de junio en medio de la ola de calor que llevó temperaturas extremas al país europeo.

Las autoridades subrayaron que la cifra aún no es definitiva, detallando que, el 24 de junio, se registraron más de 1.200 fallecimientos por todas las causas, seguidos de más de 1.400 muertes diarias los días 25 y 26 de junio, en comparación con un promedio de entre 900 y 1.000 muertes diarias en abril y mayo.

Asimismo, informaron de un aumento del 40 % en las muertes ocurridas en el domicilio en situación de soledad, un fenómeno que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años, recoge Le Parisien. (RT)