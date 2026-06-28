«Argentina venció a Jordania» y terminó la fase de grupos con puntaje ideal

El equipo de Lionel Scaloni le ganó a su rival por 3-1 con goles de Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Jugará ante Cabo Verde el próximo viernes.

La Selección argentina venció a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026 y terminó la fase de grupos con puntaje ideal.

El conjunto de Lionel Scaloni le ganó a su rival por 3-1 en el ATYT Stadium de Dallas con goles de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La Selección argentina llegaba a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada.

Argentina jugará en 16avos de final ante Cabo Verde el próximo viernes desde las 19 en Miami.

Giovanni Lo Celso había abierto el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva, pero estaba en posición adelantada.

El ya mencionado mediocampista abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo con un impresionante gol de tiro libre.

El delantero convirtió su primer gol en Mundiales con una brillante ejecución de penal a los 31 minutos del primer tiempo.

A los nueve minutos de la segunda parte llegó el descuento de Jordania tras una gran jugada colectiva para poner el 2-1.

Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los Mundiales, ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo.

El astro rosarino convirtió con una gran ejecución de tiro libre a los 34 minutos del segundo tiempo.

(Cadena3)