Estudiantes de Olaroz Chico visitaron la Legislatura de Jujuy

Alumnos de quinto y sexto año de la Escuela Técnica Provincial Nº 2 de Olaroz Chico, con orientación en Química, visitaron la Legislatura de Jujuy en el marco de un viaje educativo. Las diputadas del bloque Jujuy Crece, Noelia Quispe y Patricia Ríos, los recibieron en el bloque legislativo, donde compartieron un desayuno y luego recorrieron el recinto de sesiones.

La diputada Quispe subrayó el valor de la visita y destacó el crecimiento educativo y productivo de la región puneña. Señaló que la escuela técnica, creada en 2018, es una de las tres instituciones de la provincia que ofrecen orientación en química, y que sus estudiantes proyectan carreras en ingeniería química y agronomía.

También puso en valor el desarrollo de Olaroz Chico, el trabajo articulado con la actividad minera de la zona y el apoyo de la empresa Wichi Toledo en el traslado del grupo. Además, celebró la próxima inauguración de una nueva escuela primaria en la localidad. “Ha sido hermoso poder recibir a los chicos de la técnica de química”, afirmó la legisladora.

La docente de la institución, Carina Zaida Guzmán, explicó que el viaje tuvo como objetivo acercar a los alumnos a distintos ámbitos de formación y posibles espacios laborales, entre ellos la Legislatura, la Casa de Gobierno y la universidad. Señaló que los estudiantes, próximos a egresar, tuvieron la oportunidad de conocer una realidad diferente a la de su entorno cotidiano y ampliar su perspectiva académica y profesional.

El alumno Jonás Alberto Trejo describió la experiencia como su primera visita a la Legislatura. Destacó el recinto de sesiones como un espacio que le resultó llamativo e interesante, y subrayó la formación integral que reciben en su escuela, que incluye química, física, microbiología, bromatología y talleres de soldadura, electricidad y carpintería.