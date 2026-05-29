Este sábado habrá una jornada gratuita de fitness y recreación en el Parque San Martín

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del Desafío Funcional Fitness, una propuesta gratuita destinada a promover la actividad física, la recreación y los hábitos saludables. La jornada se realizará este sábado 30, de 9 a 12 horas, en el Centro Deportivo Municipal N° 1, ubicado en el Parque San Martín, y estará abierta a toda la comunidad.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó que el municipio continúa fortaleciendo las propuestas deportivas y recreativas que desde hace años se desarrollan en este espacio. “Estamos organizando actividades vinculadas a la práctica del deporte y al cuidado de la salud. Este sábado tendremos una jornada con clases de Ritmo durante toda la mañana, junto a otras actividades recreativas, con el objetivo de generar espacios saludables, de encuentro e integración para los vecinos”, expresó.

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Centro, Gustavo Caliva, explicó que el evento está abierto a toda la comunidad y convocará tanto a los alumnos que habitualmente participan de las actividades en el Parque San Martín como a quienes concurren a otros centros deportivos municipales.

“Las pruebas estarán compuestas por ejercicios básicos y accesibles para todas las edades, como sentadillas, flexiones de brazos y levantamiento de pesas livianas de entre 2 y 5 kilogramos. La idea es que cualquier persona pueda sumarse, disfrutar de la actividad física y participar en un marco de sana competencia y recreación”, señaló.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fomentar estilos de vida saludables, incentivar la práctica deportiva y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria a través del deporte.