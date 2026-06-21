Este lunes invitan alentar a la Selección en el Multiespacio “El Alto”

Este lunes 22, desde las 13 horas, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a compartir una tarde de fútbol, emoción y aliento a la Selección Argentina en el Multiespacio “El Alto”, donde se transmitirá en pantalla gigante el encuentro frente a Austria.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano en el marco del Muni Fan Fest, busca que familias, amigos y vecinos vivan juntos el segundo compromiso de la “Albiceleste” en el Mundial 2026. Quienes asistan podrán acompañar al seleccionado nacional en un ambiente festivo, llevando camisetas, banderas y todo el color celeste y blanco.

Además de compartir la pasión mundialista quienes participen podrán disfrutar de sorpresas y regalos en un espacio pensado para vivir el Mundial 2026 con todo el color celeste y blanco.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para que los vecinos puedan disfrutar juntos de este acontecimiento deportivo.

“Es una gran oportunidad para compartir la pasión que despierta el Mundial y acompañar a nuestra Selección. Queremos que las familias, los amigos y los vecinos vivan este partido en un ambiente de alegría y unión, alentando al equipo que representa a todos los argentinos”, expresó.

Finalmente, extendió la invitación a toda la comunidad: “Los esperamos este lunes en el Multiespacio ‘El Alto’, junto al Centro Cultural Jorge Cafrune, para disfrutar de una verdadera fiesta del fútbol. Vengan con la camiseta de la Selección, una bandera o cualquier distintivo celeste y blanco para alentar juntos a la Argentina”, concluyó.