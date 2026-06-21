Cabo Verde sigue con su Mundial histórico: Empató ante Uruguay y está vivo

El partido, jugado en Miami, terminó 2-2. El conjunto africano ya había empatado ante España.

Cabo Verde sigue haciendo una Copa del Mundo histórica y este domingo empató ante Uruguay por la segunda fecha.

El encuentro terminó 2-2 con goles de Kevin Lenini y Helio Varela para los caboverdianos. Para Uruguay anotaron Maximiliano Áraujo y Agustín Canobbio.

La primera llegada del partido fue de Uruguay, a los nueve minutos del primer tiempo, con un centro desde la izquierda y cabezazo del delantero Agustín Canobbio, que fue bloqueado con la espalda por el defensor Diney Borges.

Cinco minutos después, un contraataque manejado por Canobbio terminó en un pase en profundidad hacia la izquierda para el volante Federico Valverde, que no pudo cruzar un zurdazo preciso.

Cabo Verde se puso en ventaja a los 20 minutos, con un gol de excelente factura: el mediocampista Kevin Lenini aprovechó un tiro libre centralizado, a algunos metros del área, y sacó un violento derechazo, que pasó en medio de la barrera y entró por el rincón izquierdo del arquero Fernando Muslera.

Federico Valverde volvió a rematar a los 33 minutos con un disparo de media distancia, una de sus especialidades, que salió cruzado pero se fue ancho, por el palo derecho del arquero Vozinha.

El conjunto africano tuvo un nuevo acercamiento en 37 minutos de la primera mitad, con un centro desde la izquierda del extremo Garry Rodrigues, que se fue cerrando contra el segundo poste y tuvo que ser despejado por encima del travesaño por Muslera.

El combinado “Charrúa” pudo empatar a los 43 minutos, luego de un cabezazo del volante Rodrigo Bentancur, que dio en el poste izquierdo de Vozinha y permitió que Maximiliano Araújo tenga el arco libre para empujar la pelota al gol.

En el quinto minuto de descuento, una pelota al área fue bajada de cabeza por Araújo para la llegada de Canobbio, que definió de primera para poner la pelota contra un palo y marcar el 2-1.

El primer acercamiento del complemento fue del conjunto caboverdiano, a los seis minutos, con un avance del lateral Sidny Lopes Cabral hasta el borde del área y posterior remate bajo, que se fue ancho por el costado derecho de Muslera.

Una nueva igualdad llegó al marcador a los 15 minutos, mediante una presión alta del delantero Helio Varela, que aprovechó una pésima salida desde el fondo del defensor Mathías Olivera para recuperar ante una defensa abierta, se deshizo del desesperado achique del arquero uruguayo y definió de volea al gol, ante el arco libre.

(Cadena3)