Este domingo se celebra una nueva edición del Festival de la Empanada Jujeña

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda a vecinos y turistas que este domingo 12 de julio se realizará la 18° edición del tradicional Festival de la Empanada Jujeña, una de las propuestas más esperadas del calendario invernal de la ciudad.

La cita será de 11 a 19 horas en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex estación de trenes), con entrada libre y gratuita, en una jornada que reunirá gastronomía, música, danza y actividades para toda la familia.

Como cada año, el tradicional concurso elegirá a la Mejor Empanadera Jujeña, mientras que el público podrá disfrutar de una amplia propuesta de espectáculos artísticos, academias de danza, emprendedores y sabores regionales, en el marco del lanzamiento oficial de la temporada turística de invierno.

El Festival de la Empanada Jujeña se consolidó como uno de los eventos gastronómicos más representativos de la ciudad, convocando cada año a miles de vecinos y visitantes que comparten una jornada dedicada a las tradiciones y a uno de los platos más emblemáticos de la cocina jujeña.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta gran fiesta popular y disfrutar de una propuesta pensada para compartir en familia durante las vacaciones de invierno.