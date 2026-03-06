Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní de grandes dimensiones

El CENTCOM informó que la embarcación, comparable en tamaño a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, quedó envuelta en llamas tras el ataque.

Las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron un buque de guerra iraní que tenia un tamaño similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el comunicado difundido a través de las redes sociales, el portaaviones perteneciente a la armada iraní fue alcanzado por los ataques comandados por Estados Unidos y estuvo “en llamas”.

En el frente operativo, la Marina de Irán ha sufrido pérdidas devastadoras tras convertirse en el eje de los ataques liderados por Washington.

El almirante Cooper proporcionó detalles sobre la magnitud del daño infligido, confirmando que la fuerza conjunta ya ha logrado hundir o neutralizar más de 30 embarcaciones iraníes.