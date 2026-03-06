Bronca con Quirno porque Cancillería no hace nada por los varados en Medio Oriente

En el embajador en Dubai mandó a los argentinos a Omán pero les cerraron los vuelos. Diplomáticos denuncian la destrucción de la Fuerza Aérea para estos operativos.

La ausencia de gestión de la Cancillería para repatriar a los argentinos que quedaron bajo fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán está generando un profundo malestar.

Tal es la desesperación de las familias atrapadas que, ante la nula acción de Pablo Quirno, le pidieron rescate a Claudio «Chiqui» Tapia, luego de que el titular de la AFA consiguiera repatriar al gendarme Nahuel Gallo por la inacción del gobierno de Javier Milei.

Mientras se habla de que más de 630 argentinos ya solicitaron ayuda a las sedes diplomáticas de los países del golfo Pérsico, una de las argentinas varadas en Dubai, Virginia Luca, reveló que ante la falta de respuestas oficiales decidió recurrir a Tapia.

Un diplomático que trabaja en uno de los países de Medio Oriente dijo a LPO que hay mucho enojo con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Agustín Molina, porque les indicó a los argentinos que se dirigieran a Omán pero luego descubrieron que los vuelos estaban cancelados, dejándolos varados allí o en Dubái después de viajar varias horas, en algunos casos, en micro.

«Los argentinos varados denuncian que la única comunicación oficial en la página de Facebook de la embajada es un video del embajador, sin formularios ni asistencia estructurada. Los propios argentinos tuvieron que organizarse en redes sociales tras la instrucción del embajador, que terminó dispersando a la comunidad», agregó este diplomático.

Otro funcionario de la Cancillería reveló a LPO que «en los países serios, la Fuerza Aérea o una aerolínea nacional se encarga de la repatriación, pero Argentina carece de medios propios debido a la destrucción de la Fuerza Aérea».

«Un diplomático que trabaja en uno de los países de Medio Oriente dijo a LPO que hay mucho enojo con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Agustín Molina, porque les indicó a los argentinos que se dirigieran a Omán pero luego descubrieron que los vuelos estaban cancelados, dejándolos varados allí o en Dubái después de viajar varias horas, en algunos casos, en micro».

«La situación actual es complicada, y no se tiene información precisa; se está tratando de coordinar subir a la gente a vuelos de línea. Un país del tamaño de Argentina debería tener una Fuerza Aérea capaz de rescatar a su gente, sugiriendo irónicamente que el gobierno actual no lo ve prioritario», añadió.

Varias fuentes consultadas recuerdan el operativo de repatriación de argentinos desde Israel tras el ataque de Hamás de octubre de 2023 con aviones Hércules y remarcan que en esta ocasión países como España (que repatrió 3.500 personas), están utilizando su poder militar. «Hay una ausencia total del Estado y quedan claras las prioridades del gobierno actual frente a argentinos desesperados», reprochan.

En ese sentido, la ex jefa de gabinete de la Cancillería Luciana Tito explicó a LPO que «durante nuestra gestión en la Cancillería argentina, frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques del 7 de octubre, se puso en marcha el operativo ‘Regreso Seguro’, coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, para garantizar la repatriación de los argentinos que se encontraban en la zona».

La ex funcionaria detalló que «a través de la red consular se habilitó un registro para organizar los traslados y, con esa información, se dispuso el despliegue de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Fue un enorme trabajo de la Cancillería, de nuestras embajadas y de los consulados -particularmente en Tel Aviv y Roma- que permitió repatriar compatriotas».

«»La paradoja es evidente: se trata de un gobierno que adopta posiciones belicosas en contradicción con la tradición de la política exterior argentina basada en la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional, y que al mismo tiempo no le interesa dar respuesta a los argentinos que hoy permanecen en el exterior sin poder regresar al país. Hasta el momento, no se escucho ninguna iniciativa concreta de organizar un operativo de repatriación para quienes se encuentran alla».

«La paradoja es evidente: se trata de un gobierno que adopta posiciones belicosas en contradicción con la tradición de la política exterior argentina basada en la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional, y que al mismo tiempo no le interesa dar respuesta a los argentinos que hoy permanecen en el exterior sin poder regresar al país. Hasta el momento, no se escucho ninguna iniciativa concreta de organizar un operativo de repatriación para quienes se encuentran allí», afirmó. ((Ex jefa de gabinete de la Cancillería Luciana Tito))

«Los mensajes de las embajadas a los varados es que deben permanecer en Dubái a la espera de la reapertura del aeropuerto, escenario sobre el cual la compañía manifestó no ser optimista en el corto plazo y evacuarse por otros medios hacia el destino que estimen más conveniente, lo cual implicaría adquirir un nuevo pasaje aéreo por cuenta propia», revela un embajador preocupado.

En Cancillería explican que «están las embajadas y consulados laburando full, pero el problema es el espacio aéreo en distintas zonas permanece cerrado, lo que impide la operación normal de vuelos comerciales regulares».

«Las alternativas de traslados por vía terrestre deben evaluarse con prudencia, teniendo presente las recomendaciones efectuadas por las autoridades locales y por nuestras embajadas y consulados. Teniendo en cuenta esto, estamos en contacto con todas las aerolíneas para que a medida que vayan ubicando a los argentinos para volver», culminó.