España le ganó con autoridad a Francia y es finalista del Mundial 2026

La “Roja” jugará su segunda final mundialista, habiendo sido campeón en Sudáfrica 2010.

La Selección de España fue completamente superior a Francia a partir de quitarle la pelota y se impuso por 2-0, para clasificar a la final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto español comenzó en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, con el tanto de penal del delantero Mikel Oyarzabal, y sentenció el triunfo a los 12 del complemento, mediante el disparo del lateral Pedro Porro.

Con el triunfo, España clasificó a la segunda final de su historia, luego de haber ganado la única que disputó en Sudáfrica 2010, y condenó al elenco francés a jugar el partido por el tercer puesto.

La gran final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio MetLife de Nueva York, con los españoles esperando rival entre Argentina e Inglaterra, que se medirán este miércoles 15 a las 16:00 (ambos en horario argentino).

España comenzó a ponerse en ventaja a los 19 minutos, cuando un centro al segundo palo del defensor Marc Cucurella le quedó al lateral Lucas Digne, que golpeó al delantero Lamine Yamal dentro del área en su intento de despeje, por lo que el árbitro Iván Barton cobró penal.

El mismo fue ejecutado por el delantero Mikel Oyarzabal, dos minutos más tarde, que definió a media altura y ajustado contra el palo izquierdo del arquero Mike Maignan, que adivinó pero no alcanzó a desviar.

El único acercamiento de Francia en el primer tiempo se dio promediando la primera mitad, con un excelente contraataque en el que el enganche Michael Olise jugó de primera para el delantero Ousmane Dembele, que cruzó un gran pase largo para habilitar al atacante Kylian Mbappé, que nunca terminó de acomodarse para disparar en una jugada que se fue desdibujando.

A los 37 minutos, el extremo Lamine Yamal jugó una pared con el mediocampista Dani Olmo, compañeros en el Barcelona, a partir de la cual pudo entrar al área y meter un centro para el volante Fabián Ruiz, que definió desviado por el primer palo.

España tuvo la primera llegada del segundo tiempo a los cinco minutos, con un pase por la banda derecha para Yamal, que encaró a Maignan pero definió contra el pecho del guardameta. De todas formas, el atacante estaba adelantado.

Dos minutos después, Oyarzabal encontró un hueco para intentar disparar desde el borde del área, con un tiro alto y potente que se fue cerca del travesaño.

El conjunto español amplió la ventaja a los 12 minutos, con una incursión en el área del lateral Pedro Porro, luego de una nueva pared con Olmo, que luego definió al primer palo ante el achique de Maignan y poner el 2-0.

Francia no tuvo acercamientos de peligro hasta los 18 minutos, con un hábil desborde por izquierda de Mbappé y remate al primer palo, con el que intentó sorprender al arquero Unai Simón pero no lo consiguió.

Un minuto más tarde, un córner bajo al primer palo permitió el remate de taco del mediocampista Aurélien Tchouaméni, que salió muy por encima del travesaño.

A los 21 minutos volvió a generar peligro Mbappé, esta vez con un disparo desde el borde del área que, tras un desvío, se fue apenas desviado por el palo derecho de Simón.

No hubo más llegadas de riesgo hasta los 32 minutos, con un centro desde la izquierda que habilitó el desmarque y cabezazo al primer palo del delantero Ferran Torres, que no pudo rematar con precisión.

Tres minutos más tarde, Unai Simón salió lejos a cortar un pase largo con la cabeza y quedó lejos de su arco, obligado a correr hacia atrás mientras el extremo Désiré Doué controlaba y disparaba, aunque alcanzó a quedarse con la pelota en dos tiempos, tras frenarla con las piernas, en un partido excelente.

En el cuarto minuto de descuento, Dembele recibió por el costado derecho del área y enganchó para buscar el zurdazo al segundo palo, aunque su tiro salió centralizado y a las manos de Simón.

Síntesis:

Mundial 2026.

Semifinales.

Francia 0 – 2 España

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Gol en el primer tiempo: 21m. Mikel Oyarzabal (E).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Pedro Porro (E).

Cambio en el primer tiempo: 30m. Maxence Lacroix por William Saliba (F).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Manu Kone por Adrien Rabiot (F), 12m. Désiré Doué por Bradley Barcola (F), 27m. Theo Hernández por Lucas Digne (F) y Rayan Cherki por Michael Olise (F); 28m. Ferran Torres por Mikel Oyarzabal (E), 32m. Mikel Merino por Dani Olmo (E) y Pedri por Fabián Ruiz (E), 39m. Marcos Llorente por Pedro Porro (E) y Nico Williams por Álex Baena (E).

(Agencia NA)