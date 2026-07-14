Bernis participó del inicio de la Zafra 2026 del Ingenio Río Grande de La Mendieta

El vicegobernador de Jujuy y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, participó del acto de inicio de la Zafra 2026 del Ingenio Río Grande S.A., realizado en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de la localidad de La Mendieta, acompañando el comienzo de un nuevo ciclo productivo para una de las actividades económicas más importantes de la provincia.

Previamente a la ceremonia, Bernis mantuvo una reunión con el intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán, de la que también participaron funcionarios provinciales y municipales, junto a legisladores, oportunidad en la que dialogaron sobre la importancia de la actividad azucarera para el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales.

El acto estuvo a cargo del administrador del Ingenio Río Grande S.A., Ricardo Luis Sánchez Riera, y contó con la presencia del intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán; el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; los diputados provinciales Patricia Ríos, Alejandra Mollon y Mario Lobo; además de funcionarios municipales, representantes del sector azucarero, productores cañeros, trabajadores, transportistas y proveedores, quienes acompañaron el tradicional inicio de la zafra.

Al hacer uso de la palabra, el vicegobernador Alberto Bernis transmitió el saludo del gobernador Carlos Sadir, quien no pudo participar de la ceremonia, y destacó el impacto que la actividad azucarera tiene sobre la economía regional. Consideró que la zafra significa el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza, de trabajo y de generación de riqueza para los pueblos jujeños, y sostuvo que el Estado debe estar presente ayudando y colaborando, nunca molestando, para que las economías regionales sigan creciendo.

Bernis planteó la necesidad de profundizar políticas públicas que fortalezcan la competitividad del sector. En ese sentido, señaló que hay que trabajar en políticas impositivas que no perjudiquen al sector privado y en medidas que reduzcan los costos laborales no salariales, porque eso permitirá seguir generando empleo y desarrollo.

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de incrementar el porcentaje de bioetanol en los combustibles y pidió al Gobierno Nacional definir una solución mientras se debate la legislación correspondiente. Consideró que puede dictarse un decreto que eleve el porcentaje de bioetanol hasta tanto se sancione la ley que hoy se discute en el Congreso, decisión que daría previsibilidad y fortalecería una actividad estratégica para el norte argentino.

El vicegobernador también manifestó su preocupación por la falta de provisión de gas para las industrias del NOA. Señaló que se trata de una situación que vienen planteando desde hace tiempo y remarcó que las industrias de la región no pueden afrontar costos muy superiores a los del resto del país, realidad que profundiza el centralismo y perjudica el desarrollo del norte argentino.

Finalmente, Bernis reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con las economías regionales, al sostener que hay que seguir defendiendo la producción, la caña de azúcar y todas las actividades que generan empleo genuino. Consideró que actos como este reafirman el compromiso de trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de los jujeños.

Por su parte, el administrador del Ingenio Río Grande, Ricardo Luis Sánchez Riera, señaló que el inicio de cada zafra representa un momento de gran importancia para toda la comunidad, cargado de simbolismo, en tanto marca el comienzo de meses de trabajo intenso, de coordinación, esfuerzo y compromiso colectivo que benefician a toda la región y especialmente a la comunidad que encuentra allí su principal fuente de trabajo.

El directivo explicó que la industria atraviesa un escenario complejo, condicionado por factores climáticos y económicos, ya que la actividad azucarera depende tanto de la naturaleza como de la economía nacional e internacional.

Precisó que el mercado interno mostró una caída en el consumo y que los precios del azúcar y del alcohol continúan enfrentando dificultades que afectan la rentabilidad del sector. En ese sentido, destacó la importancia del esfuerzo exportador realizado durante el último año y consideró que el consenso entre todos los actores de la actividad permitió sostener las exportaciones de azúcar, un aspecto fundamental para equilibrar el mercado y dar continuidad al crecimiento del sector.

Respecto de la presente campaña, Sánchez Riera informó que el Ingenio espera una producción levemente superior a la del año pasado y destacó las inversiones realizadas. Detalló que efectuaron una reparación integral de la fábrica, que continúan renovando el cañaveral y que incorporaron nuevas tecnologías, como el uso de drones para la aplicación de herbicidas, además de obtener la certificación internacional FSSC 22000 en seguridad alimentaria, un logro que destacó con orgullo.

Finalmente, resaltó la importancia del diálogo permanente con los trabajadores y del acompañamiento de los productores cañeros, al valorar el trabajo conjunto con las entidades gremiales, los productores independientes y todos los proveedores, y sostener que el crecimiento de esta actividad solo es posible gracias al esfuerzo compartido de quienes integran la cadena productiva.

El acto culminó con el tradicional deseo de éxito para la campaña azucarera 2026, renovando el compromiso conjunto entre el sector público y privado para fortalecer una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Jujuy.