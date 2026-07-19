Escalada en Medio Oriente: Irán atacó plantas clave y Jordania interceptó misiles

Teherán acusó a los Estados Unidos de bombardear una central atómica en construcción, en medio de una ola de atentados a aliados de Washington en la región.

Las defensas aéreas de Jordania interceptaron tres misiles iraníes este domingo por la tarde, hora local, mientras que un cuarto proyectil cayó en una zona remota, en el marco de una agresiva ola de ataques perpetrados por Irán contra aliados regionales de los Estados Unidos que incluyó un nuevo bombardeo a una planta estratégica en Kuwait y denuncias de Teherán por una ofensiva estadounidense contra una de sus centrales nucleares en construcción.

Las fuerzas armadas jordanas informaron en un comunicado que «no se reportaron víctimas ni daños materiales en el ataque», el cual provocó la activación previa de las alarmas luego de que el ejército de Israel reportara que el régimen iraní había lanzado misiles hacia la ciudad portuaria jordana de Aqaba.

Testigos en dicha localidad aseguraron haber escuchado varias explosiones que correspondieron al sonido de las intercepciones, las cuales contaron con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel debido a la cercanía con su frontera sur.

Horas antes del incidente, el Gobierno de Jordania negó que el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Aqaba hubieran sido evacuados, pese a que la Embajada de EE.UU. afirmara que ambos predios habían sido desalojados debido a “una amenaza específica y creíble”.

En simultáneo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron en las primeras horas de este domingo la planta de energía nuclear de Darkhovin, una instalación ubicada en el sur del territorio iraní y cerca de la frontera con Irak que se encuentra actualmente en fase de edificación preliminar.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait denunció que una de sus plantas de energía y desalinización -recurso que cubre el 90 % de las necesidades de agua dulce de ese país- fue atacada por Irán por segunda vez en dos días, calificando la agresión como un «ataque hostil» y «atroz».

De acuerdo a los comunicados emitidos por las autoridades kuwaitíes, las llamas provocadas por el impacto afectaron a un gran número de unidades de generación eléctrica, lo que obligó a activar de inmediato los planes de contingencia para mantener la estabilidad del sistema y asegurar el suministro a la población civil. (NA)