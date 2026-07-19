Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli ganó su sexta carrera en la temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino tuvo una gran largada que lo dejó en el puesto ocho y, tras el ingreso a los boxes, pudo finalizar las 44 vueltas del circuito de Spa-Francorchamps en la décima posición, seguido por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, al que aguantó en las últimas vueltas, en la lucha por ladécima posición.

El ganador de la carrera fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.

El italiano Antonelli, líder absoluto del campeonato, recuperó el liderazgo tras perderlo en la salida ante Verstappen y se mantuvo como protagonista durante toda la prueba.

Russell quedó fuera tras un choque con Lewis Hamilton en Les Combes, incidente que derivó en una penalización de cinco segundos para el británico. Hamilton finalizó cuarto, aunque también quedó bajo investigación por una salida insegura en boxes.

Leclerc terminó segundo con Ferrari, a 1s952 del ganador, mientras Verstappen completó el podio. Oscar Piastri fue quinto e Isack Hadjar protagonizó una destacada remontada desde el 21° lugar para finalizar sexto.

El británico Lando Norris, perjudicado por una lenta detención en pits, acabó séptimo, seguido por el brasileño Gabriel Bortoleto y el inglés Arvid Lindblad.

Colapinto avanzó desde el 11° puesto de partida, resistió durante buena parte de la carrera dentro de la zona de puntos y, tras superar en una misma maniobra a Liam Lawson y Pierre Gasly en Les Combes, aseguró el décimo lugar y el último punto disponible.

El mexicano Pérez de Cadillac abandonó en la vuelta 11 por una falla mecánica. La próxima fecha será el Gran Premio de Hungría.

AgenciaNA