Ernestina Pais tenía el carnet inhabilitado y acumulaba 22 infracciones de tránsito

La periodissta murió este viernes a los 54 años, en un lamentable accidente ferroviario en San Isidro.

La periodista Ernestina Pais, que falleció este viernes a causa de un lamentable accidente ferroviario, en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, tenía la licencia de conducir inhabilitada y registraba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las faltas correspondían a excesos de velocidad, aunque también figuraban infracciones por circular por carriles incorrectos y, entre todos los recibos, sumó una deuda total de más de $2 millones.

Pais murió este viernes por la noche luego de que el Honda Civic negro que conducía fuera embestido por una formación del ramal Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre, en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el vehículo habría cruzado el paso a nivel con las barreras bajas y fue impactado sobre el lateral del conductor.

Los efectivos que trabajaron en el lugar constataron que la periodista falleció en el acto, mientras que personal de Bomberos y peritos realizó las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del accidente.

En marzo de este año, Pais había protagonizado otro episodio vial cuando chocó contra un vehículo estacionado y se negó a realizar el test de alcoholemia. En aquella oportunidad no hubo heridos y su automóvil fue secuestrado por las autoridades, aunque nunca se confirmó oficialmente que hubiera consumido alcohol.

AgenciaNA