Avanza investigación por fallecimiento de una mujer en la maternidad de Alto Comedero: Fueron imputados dos profesionales de la salud

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas por el fallecimiento de una mujer ocurrido el pasado 31 de mayo en la Maternidad «Dra. Josefina Scaro» de Alto Comedero registró este viernes un nuevo avance con la realización de las audiencias imputativas a dos profesionales de la salud.

Las audiencias se desarrollaron por separado ante la Fiscalía, a cargo del Fiscal Aldo Lozano, quien notificó a los imputados el hecho que se les atribuye, la calificación legal de homicidio culposo y los elementos de prueba reunidos hasta el momento en el marco de la Investigación Penal Preparatoria.

En ambos casos, los profesionales ejercieron su derecho constitucional y optaron por abstenerse de prestar declaración en esta instancia del proceso.

Asimismo, los dos imputados manifestaron su voluntad de colaborar con la investigación y autorizaron voluntariamente la apertura, el análisis y la extracción de datos de sus teléfonos celulares, diligencia que será realizada por la Dirección de Evidencia Digital del Poder Judicial y cuyos resultados serán incorporados al legajo.

De las audiencias también participaron los respectivos defensores técnicos de cada uno de los imputados, la querella, en representación de la madre de la joven fallecida, y las demás partes procesales intervinientes.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con la producción y análisis de las distintas medidas de prueba impulsadas por la Fiscalía, orientadas a reconstruir lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.