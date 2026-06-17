Entrega de certificados por finalización de Ley Micaela en Perico

Con la entrega de certificados de capacitación en Ley Micaela se reconoció el compromiso de quienes participaron en Perico.

En ciudad de Perico, la presidente del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro entregó certificados correspondientes a la formación en Ley Micaela, destinada a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos laborales.

Ley Micaela

La jornada marcada de emoción y reconocimiento al compromiso asumido por quienes formaron parte de esta capacitación, reafirma su rol como agentes de cambio y promotores de espacios más inclusivos, respetuosos, igualitarios y libres de violencia por motivos de género.

La formación obligatoria, establecida por la Ley N° 27.499 tiene como objetivo brindar herramientas, a quienes trabajan en los poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para poder identificar, prevenir y abordar situaciones de violencia de género, a partir del conocimiento detallado en género y violencia de género.

La implementación de la Ley Micaela representa una política pública para promover transformaciones culturales profundas, fomentando la reflexión sobre prácticas cotidianas y visibilizando la responsabilidad de cada persona en la construcción de una sociedad más inclusiva, empática y con mayores oportunidades para mujeres y personas de la diversidad sexual.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de estas formaciones que se realizan en toda la provincia porque permite continuar generando espacios de sensibilización para avanzar hacia un Jujuy más justo y con igualdad de género en la comunidad.

Asimismo, se agradeció a la referente del Área Género del Municipio de Perico, Gissel Rueda por el trabajo articulado que resultó fundamental para el desarrollo de la instancia formativa.

Estuvieron presentes el director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y la coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.