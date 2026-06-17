El programa «Comer en Casa» recorrió localidades de Valles

Para garantizar la asistencia alimentaria a titulares del programa Comer en Casa, la entrega se coordinó entre los equipos técnicos del programa, autoridades de las comisiones municipales y municipios.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, llevó adelante un nuevo operativo de distribución de módulos alimentarios del programa “ Comer en Casa”, perteneciente al Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), destinado a familias en situación de vulnerabilidad económica.

En este marco, la cartera ministerial continúa implementando políticas públicas alimentarias orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares que requieren el acompañamiento del Estado, garantizando el acceso a productos esenciales de la canasta básica.

Acompañamiento a las familias

La planificación del operativo fue coordinada entre los equipos técnicos del programa y autoridades de las comisiones municipales y municipios de Aguas Calientes; El Carmen; Monterrico; Pampa Blanca; Puesto Viejo; San Antonio y Yala, con el propósito de asegurar una distribución eficiente de las unidades alimentarias.

Los equipos de la Secretaría recorrieron distintas localidades de la región de los Valles, donde efectuaron la entrega directa de los módulos alimentarios para garantizar la asistencia a las familias beneficiarias.

En Aguas Calientes, la distribución se concretó en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.); en El Carmen, en el ex Comedor Infantil; y en Monterrico, en el Centro de Encuentro Adolescente (C.E.A.), donde además se recepcionó documentación para la actualización de datos de las personas titulares del programa.

Por otra parte, en Pampa Blanca el operativo se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (S.U.M.); en Puesto Viejo, en el Punto Digital; y en San Antonio, en el ex Hogar del Niño. Asimismo, en Los Alisos la entrega tuvo lugar en la Delegación Municipal.

En Yala, los módulos alimentarios fueron distribuidos en el edificio municipal, mientras que en Lozano la actividad se llevó adelante en el Núcleo de Usos Múltiples (N.U.M.) y en León, en la Delegación Municipal.

Estas acciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano fortalecen la asistencia alimentaria y contribuyen al acompañamiento de la economía familiar en las distintas localidades de la región de los Valles.