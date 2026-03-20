Encuesta: Casi el 60% de los argentinos ve riesgo de un estallido social

Una encuesta de Trespuntozero muestra que la percepción sobre la inminencia de un escenario de conmoción está en los niveles más altos de la gestión Milei.

¿Hay riesgo de un estallido social en la Argentina de Javier Milei?

El INDEC acaba de confirmar que la desocupación cerró al alza en 2025. No debería sorprender en vistas del cierre de fábricas y sus consecuentes despidos. Pero Federico Sturzenegger le ‘vende’ al Presidente que se crearon 400 mil puestos de trabajo. El salario está en retroceso por lo que tampoco hay ‘boom’ de consumo que disimule la crítica situación.

¿Se configura así un escenario en el que la paz social está llegando a un límite?

Una encuesta de Trespuntozero revela un dato alarmante la percepción sobre el riesgo de un «estallido social» está en su punto más alto en 2 años.

De acuerdo al sondeo, que dio a conocer en redes sociales el consultor Raúl Timerman, el 58,1% de los consultados afirman que existe esa amenaza. Para ver un resultado como ese hay que remontarse a febrero y abril de 2024, en el período post devaluación del inicio del gobierno de Javier Milei que provocó un fogonazo inflacionario que licuó los ingresos.

El resultado de marzo implica una suba de 6,5 puntos porcentuales desde la medición previa, de octubre de 2025, y 13 puntos arriba del saldo de junio de ese año, cuando se produjo el rebote.

En el mismo lapso quienes no avizoran ese riesgo cayeron 15 puntos: del 49 -que había sido el pico histórico de la muestra- al 33%.

Otros resultados de la encuesta

Shila Vilker, directora de Trespuntozero, habló con el streaming de Infobae sobre al situación del Gobierno frente a la opinión pública y dejó las siguientes definiciones:

1. «Nunca desde que asumió el Gobierno estuvo con estos valores, la imagen negativa tan alta (59,8%) y la positiva tan baja (37,2%)». De todas formas destacó el nivel de aprobación «después de 2 años de ajuste».

2. «El Gobierno es elástico: ha tenido caídas fuertes y se ha recuperado. La pregunta es por dónde vendría la recuperación, porque la demanda hoy es muy clara, los principales problemas son bajos salarios y desocupación».

3. «El evolutivo de los principales problemas muestra cuál era el escenario en el que Milei asume y cuál es el escenario hoy. Cuando cambia el escenario, cambia la demanda social, y la demanda social pasa hoy por la micro».

4. «La inflación y los bajos salarios son demandas económicas, pero muy distintas: bajos salarios es ‘a mi no me alcanza la plata’; la inflación es ‘hay un problema afuera que le pega a todo el mundo'».

5. «La inflación subió 10 puntos en 2 meses y no tuviste ajuste de salarios, por eso se acelera el problema. Otro tema que lo explica es la reforma laboral, que puso sobre el tapete el desempleo, el cierre de Fate como hecho simbólico. Tuviste una serie de hechos que se comieron la agenda y pusieron en el centro de la escena el tema del trabajo».

6. «La preocupación por los bajos salarios, la guita que no alcanza, se aceleró vertiginosamente en los últimos 2 meses, por elección de medio término».

7. «Este es el escenario que se le impone al Gobierno, ¿qué señales hay hoy para encarar esto? ¿Alcanza sólo el control de la inflación?».

8. «7 de cada 10 argentinos se muestran sin o con muy poca paciencia económica. Es mucho, lo que da cuenta de lo acuciante, de cuán intensa es la demanda por los bajos salarios».

9. «1 de cada 3 argentinos se endeuda para gastos corrientes, para pagar otras deudas, para llenar la mesa»

10. «Se va incrementando en el último tiempo, como cosas que explotan, la pérdida de paciencia o la demanda de que el Gobierno resuelva ya, en el electorado de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Se aceleró».

11. «Este gobierno no se caracteriza por tener promesas como «el segundo semestre», pero no está siendo eficiente en mostrar horizontes de mejora concretos. Cuando pensás en personas que se endeudan con la tarjeta o formas no bancarizadas, desplazan el problema, ¿cuál es la vía de escape imaginaria para esa familia?».