El norte argentino entra al circuito mundial: Jujuy recibirá el Ironman 2027

Se trata del evento de triatlón más importante del mundo que por primera vez se realizará en el norte del país.

Ironman, el evento de triatlón más importante del mundo, desembarcará por primera vez en el norte argentino con una fecha confirmada en Jujuy para febrero de 2027. El anuncio se realizó tras un encuentro técnico en el Cabildo de Jujuy entre autoridades provinciales y los directivos de la franquicia internacional.

La competencia tendrá como escenarios principales al dique La Ciénaga para la etapa de natación y a la ciudad de San Salvador para los tramos de ciclismo y pedestrismo. Esta integración busca posicionar a la provincia en el circuito global de atletas de alto rendimiento.

Rubén Sciutto, accionista de Ironman Argentina, destacó que se trabaja para traer un evento de jerarquía mundial que la población jujeña pueda disfrutar por primera vez en su territorio. El directivo remarcó que la provincia cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con los estándares de seguridad que exige la marca.

La llegada de Ironman representa un hito para el deporte regional por la magnitud de la logística y el movimiento económico que genera la llegada de competidores extranjeros. Actualmente los equipos técnicos avanzan en la definición de los circuitos para asegurar la visibilidad global de la carrera.

Llega el Ironman a Jujuy

Será una prueba 51.50: consta de 1.5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo. Se proyecta que más de 1300 competidores del país y del extranjero participen del evento deportivo.

Del lanzamiento participaron Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo; Luis Calvetti, secretario de Deportes; Marcelo Abraham, titular del Consejo Federal de Inversiones; Jaime Brizuela, director general de Seguridad del Ministerio de Seguridad; Ulises Ríos, médico del SAME, y el Socio Gerente de la marca Ironman en Argentina, Rubén Sciutto.

Además, acompañaron funcionarios y referentes de las áreas involucradas en la organización.