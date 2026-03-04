Encontraron sin vida a un hombre que llegaba a la ciudad de San Pedro

La denuncia fue realizada telefónicamente a la Comisaria Seccional 35 perteneciente a la Unidad Regional 2 de San Pedro.

La llamada fue recibida hoy miércoles siendo las horas 10:12 al 911 en la que refiere que un hombre se habría descompensado, y se encontraría en el acceso sur, en el arco de ingreso a la ciudad.

Por lo que personal de prevención se dirigen en un móvil y al llegar al lugar, integrantes del Same informaron que esta persona se encontraba dentro del auto y que provenía de la localidad de El Piquete estaba sin vida.

Al entrevistarse con la pareja del fallecido también domiciliada en El Piquete, indicó que sería su marido de apellido Quintana de 47 años y que ya estaba con algunas dolencias desde hace varios días por lo que en la fecha si dirigían por esta razón al médico.

Ante esta situación el personal policial se da participación al ayudante fiscal Dr. Esteban López, quien dispuso se inicie actuaciones sumarias para estableces causales de deceso. Así mismo se realizo pericia con personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y se procedió al traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para los autopsia por parte del médico de la Policía.