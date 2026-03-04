Carlos Isasmendi, participará en el Mundial de Atletismo para personas con Síndrome de Down

Carlos Isasmendi va a cumplir un sueño, correr en el Mundial de Atletismo para personas con Síndrome de Down en Sofía, Bulgaria, del 13 al 19 de junio.

Sin dudas, “Carlitos” como todos lo conocen, es el orgullo de una gestión que lidera el Intendente Julio Bravo porque lo vio crecer, formarse como atleta y sobre todo superarse. El atleta, acompañado por su entrenador Matías Roldán e integrantes del Centro de Deportes Adaptado, mantuvo una reunión con el jefe comunal brindándole detalles sobre los preparativos para tan significativo viaje.

“Es un orgullo enorme para todos los sampedreños, desde el Municipio vamos a acompañar este desafío con ayuda económica y con todo lo que esté a nuestro alcance, porque apoyamos el esfuerzo y la superación”, subrayó Bravo.

El intendente remarcó que “estamos convencidos que el deporte es una herramienta de inclusión, crecimiento y representación de nuestra ciudad”, agregando que “Carlitos” es parte de “ese Centro de Deportes Adaptados que creamos cuando nos hicimos cargo del municipio, aquí están los resultados”.

A su tiempo, Carlos Isasmendi dijo que “estamos entrenando bien, ahora en doble turno, todos los días con mi entrenador Matías Roldán”. Recordó que “venimos de una concentración muy buena con los chicos de la selección, estuvieron muy felices porque querían conocer nuestra ciudad, gracias al Intendente Julio Bravo por el apoyo, siempre está con nosotros y por él seguimos entrenando”.

El atleta que estará en el mundial que se realizará en Bulgaria desde el 13 de junio manifestó estar “muy feliz, contento porque será un lindo viaje, voy a representar a San Pedro de Jujuy y a la Argentina va a ser una linda experiencia por mí”.

Genuino, siempre con una sonrisa, listo para entrenar, así es “Carlitos” Isasmendi que cada día que pasa se siente ansioso por el viaje, pero se apoya en su entorno “amo a mi familia, son mi crack, me apoyan en todo, están muy felices porque ellos quieren que yo esté ahí también en el mundial”, finalizó.