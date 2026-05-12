En Salta irán otra vez contra Transnoa tras un corte que dejó casi 10 horas sin luz al norte salteño

El organismo regulador volverá a denunciar a la transportista eléctrica por la interrupción del servicio registrada el 10 de mayo en el norte provincial. El corte afectó a unas 8.000 personas y reavivó la polémica.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta presentará una nueva denuncia administrativa contra Transnoa luego del corte de energía que el pasado 10 de mayo dejó sin servicio durante casi diez horas a miles de usuarios del norte provincial.

Según se informó, la interrupción comenzó a la 1:32 horas y se extendió hasta las 11:12, afectando a alrededor de 8.000 personas. La magnitud y la duración del episodio volvieron a poner bajo la lupa el desempeño de la transportista eléctrica en una zona especialmente sensible por su dependencia del suministro.

Desde el organismo sostuvieron que el episodio vuelve a exponer falencias estructurales en la capacidad operativa de la empresa para responder ante contingencias. La denuncia será presentada ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

El presidente del Ente, Carlos Saravia, fue especialmente crítico con la situación y apuntó a la falta de recursos logísticos y operativos por parte de Transnoa. Según expresó, la empresa sigue mostrando indisponibilidad de operarios, grúas, cuadrillas y otros elementos necesarios para intervenir con rapidez cuando se producen fallas de este tipo.

La reacción del Ente deja en claro que no se trató de un corte menor. Más allá de la cuestión técnica, el organismo remarcó el impacto concreto que tiene una interrupción tan prolongada sobre la vida cotidiana de los usuarios, especialmente en regiones donde la energía resulta indispensable para hogares, comercios y servicios.

Saravia también instó a que este tipo de situaciones no queden solo en el reclamo administrativo y alentó a que los afectados las expongan ante las autoridades competentes e incluso ante la Justicia.

Con esta nueva denuncia, el Ente vuelve a escalar el conflicto con Transnoa y refuerza un mensaje que viene sosteniendo desde hace tiempo: la calidad del servicio eléctrico no puede quedar atada a respuestas tardías o insuficientes en momentos críticos.

(InfoNegocios)