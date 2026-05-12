En barrio Centro el Grupo Dinámico de la Policía atrapó a un sujeto que era buscado por la Justicia

El individuo realizaba maniobras sospechosas entre los vehículos estacionados en el casco céntrico de la ciudad Capital.

En la madrugada de este martes, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, lograron la demora de un hombre de 38 años.

El operativo, encabezado por el personal grupo policial Zorro 4, tuvo lugar alrededor de las 02:10 horas en la intersección de avenida Senador Pérez y calle Alvear.

​Mientras los motorizados realizaban sus recorridos preventivos, divisaron al sujeto merodeando de forma insistente cerca de las puertas de los rodados. Al notar la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por los uniformados metros más adelante.

Tras ser identificado, se consultó su situación en el sistema CIAC, arrojando que sobre el mismo pesaba un Pedido de Comparendo vigente por el delito de Amenazas Agravadas por el Uso de Armas, además de registrar medidas restrictivas de contacto.

​Finalmente, el demorado, con domicilio en el barrio San Pedrito, fue trasladado a la Seccional 1ra., donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Con esta intervención, los «Zorros» de la DATOP no solo neutralizaron un posible hecho de robo bajo la modalidad «abrepuertas», sino que también hicieron efectiva la captura de un sujeto con antecedentes violentos, reforzando la seguridad en el corazón de la Capital.