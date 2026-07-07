En pleno «Mundial» comienzan a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA

El FBI y fiscales federales sospechan la comisión de delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo jurisdicción norteamericana.

En medio del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dicho país, enfocándose en la gestión de fondos y contratos de la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.

La investigación, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana.

Los investigadores, fiscales especializados en delitos económicos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a información sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, según publicó el diario La Nación.

En la reunión, que habría durado más de dos horas según publicó el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.

La hipótesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firmó con patrocinadores y otras firmas.

La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.

Según la documentación recopilada, la empresa movió al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

A su vez, la compañía colocó 57 millones de dólares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich, alertó a funcionarios de la administración estadounidense de Donald Trump sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.

El FBI norteamericano juzgó que no había evidencias suficientes para abrir una investigación criminal en Estados Unidos, pero entre finales del año pasado y principios de este año la situación dio un giro.

Agencia NA