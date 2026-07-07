EE.UU. lanza «contundentes» bombardeos contra Irán

La operación responde a «agresiones iraníes» contra tres embarcaciones comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz, informó el Centcom.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de «imponerle» a la República Islámica «altos costos» por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas del Mando Central de EE.UU. (Centcom) han comenzado a lanzar una serie de contundentes ataques contra Irán para imponerle altos costos por haber atacado y tomado como objetivo a buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional», comunicó el organismo en sus redes sociales.

En ese sentido, el Centcom detalló que las operaciones «responden a agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz». «La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego», concluye el comunicado.

Entre tanto, medios locales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Sirik, así como en la isla de Qeshm y en Bandar Abbas. Hasta el momento se desconoce la ubicación y el origen exacto de estas detonaciones.

Nueva escalada en Ormuz

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa pese al memorando de entendimiento y las negociaciones en marcha. En las últimas semanas se registraron ataques contra buques comerciales y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares.

Irán habría disparado en la noche de este lunes al menos dos misiles contra buques comerciales que navegaban por la zona. Ambas embarcaciones habrían sufrido daños importantes, aunque no se reportaron heridos. El incidente se produjo después de que expirara un acuerdo de una semana entre EE.UU. e Irán para detener los ataques en el estrecho.

Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. revocó este martes las exenciones temporales a la venta de petróleo iraní adoptadas bajo el memorando de entendimiento. Tras el anuncio de la medida, los futuros del crudo Brent para septiembre subieron un 5,07 %, hasta situarse por encima de los 75 dólares por barril, por primera vez desde el 26 de junio.

En paralelo, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, afirmó la semana pasada que la seguridad del golfo Pérsico no debe basarse en el liderazgo del CENTCOM y sostuvo que «el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán». (RT)