En Jujuy ya se realizaron más de 500 atenciones “Teleodontológicas”

El servicio se afianza como una herramienta clave para acercar el sistema de salud. Permite realizar consultas, recibir orientación y dar seguimiento sin necesidad de traslado, optimizando tiempos y ampliando el alcance.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, viene impulsando una política sanitaria que amplía servicios, incorpora herramientas y garantiza presencia en todo el territorio, con el trabajo permanente de los profesionales.

La odontología ocupa un lugar estratégico dentro de la salud pública. Detectar a tiempo, tratar de manera oportuna y prevenir complicaciones no solo mejora la calidad de vida, sino que también evita intervenciones de mayor complejidad.

En esa línea, la teleodontología se afianza como una herramienta clave para acercar el sistema de salud. Permite realizar consultas, recibir orientación y dar seguimiento sin necesidad de traslado, optimizando tiempos y ampliando el alcance.

Actualmente, el servicio registra más de 500 atenciones, con un equipo de profesionales que sostienen la atención remota.

Cómo recibir atención teleodontológica

Al servicio gratuito se accede a través de la plataforma digital de salud provincial https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, disponible de lunes a viernes (hábiles), de 9 a 16 horas, donde se puede iniciar la consulta y recibir orientación del equipo profesional.