En juicio abreviado condenaron al autor de la muerte de Matías Puca

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó hoy, 3 de junio, a Ricardo Martín Cruz como autor responsable de la muerte del joven carrocero Matías Benjamín Sergio Puca.

La condena fue aplicada en el marco de un juicio abreviado en el cual los jueces aprobaron el acuerdo alcanzado por el representante del Ministerio Público de la Acusación, los familiares de la víctima representados por la querella, el acusado y su abogada defensora.

La conformidad de la querella fue fundamental para la concreción del acuerdo alcanzado por las partes.

En la sentencia, se condenó a Ricardo Cruz a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículos automotores por el término de cinco años, por ser autor penalmente responsable del delito de “Homicidio imprudente por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor agravado por la fuga del autor”.

Además, deberá cumplir reglas de conducta por el mismo plazo de la condena, entre ellas la prohibición de acercamiento y/o contacto por cualquier medio con los familiares de la madre de la víctima, bajo apercibimiento de ordenar la revocación de la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento, debiendo cumplirla de manera efectiva.

Asimismo, en el acuerdo, se impuso a Cruz la obligación de pagar una reparación integral a los familiares de Matías Puca y,como parte integrante de la reparación, la entrega en calidad de propietario de un vehículo.

La homologación del acuerdo de juicio abreviado fue realizada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 integrado por los jueces Dres. Máximo Gloss –presidente de trámite, Luciano Yapura y Luis Ernesto Kamada; secretaría a cargo del Dr. Ricardo Almaraz.

Las partes en el juicio

El Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el Fiscal Dr. Aldo Lozano. Como querellantes se desempeñaron el Dr. Joaquín Campos del Centro de Asistencia a la Víctima, en representación de la madre de Matías Puca, y el Dr. Ezequiel Eduardo Martínez por la madre del hijo de la víctima.

En tanto, la defensa técnica del acusado fue ejercida por la Dra. Sara Cabezas.

Los hechos

Según la acusación de la Fiscalía, Ricardo Cruz llegó a juicio por un hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2017, aproximadamente a horas 06.49, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de la localidad de Maimará, en el que se encontraba Matías Puca, caminaban por la vereda de la avenida Fascio al 600, por el lado derecho, con dirección hacia el predio del Regimiento de Infantería 20 “Cazadores de los Andes” ubicado en zona noroeste de San Salvador de Jujuy, lugar donde se hospedaban en su condición de alumnos, cuya carroza participaba de los desfiles programados en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese lugar y a la hora indicada, el acusado Ricardo Cruz circulaba conduciendo un vehículo automotor de su propiedad, embistió a Matías Puca y a una adolescente del grupo que integraba, quienes se encontraban de espaldas al vehículo.

Como consecuencia del violento impacto, Puca sufrió serias lesiones que luego provocaron su deceso el 18 de septiembre de 2017.

Luego de arrollar a ambos jóvenes, Cruz se evadió del lugar por avenida Fascio, luego ingreso a la calle Lamadrid, llego a la calle Güemes y continúo por esta arteria con dirección a la avenida Senador Pérez.

Seguidamente, se dirigió en línea recta hacia la bajada de la mencionada avenida con dirección a su domicilio sito en el barrio Belgrano. En ese lugar ocultó su vehículo, en el interior de la cochera cerrada con un portón metálico, ubicado en la parte frontal del domicilio.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 en una audiencia que se cumplirá en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.