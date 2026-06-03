«Educación 2035»: Comenzó el proceso participativo para construir el futuro educativo de Jujuy

La actividad forma parte del Programa de Planificación Estratégica Provincial y busca incorporar las miradas de actores de los sectores público, privado y social en la construcción de una visión compartida sobre el futuro de la provincia.

Con la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad, el Ministerio de Educación dio inicio al primer Taller de Alta Participación Social, una instancia de diálogo y construcción colectiva destinada a proyectar el futuro de la educación jujeña con horizonte al año 2035.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Educación, Daniela Teseira, quien destacó la importancia de generar espacios de participación para pensar políticas públicas capaces de responder a los desafíos educativos de las próximas décadas.

Por su parte, la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, resaltó la importancia de planificar el desarrollo provincial desde una perspectiva participativa y de largo plazo, promoviendo la articulación entre los distintos sectores de la sociedad.

Construcción de consensos

Las secretarias de Planificación Estratégica, Guadalupe Bravo Almonacid, y de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, también hicieron uso de la palabra y destacaron que la construcción de consensos constituye una herramienta fundamental para definir objetivos comunes y orientar las políticas públicas hacia el futuro, por lo que estos encuentros permitirán relevar aportes y propuestas que contribuyan a diseñar escenarios de desarrollo sostenibles para los próximos años.

Las jornadas continuarán los días 4 y 8 de junio, ampliando la participación de diversos actores sociales en un proceso que busca definir los lineamientos estratégicos de la educación jujeña hacia el año 2035.