En el Mes del Ambiente, la Municipalidad realizó la 1era. “Eco Caminata Saludable”

En el marco de las actividades programadas por el Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo la Primera Eco Caminata Saludable mediante un recorrido que unió la sede del Centro de Participación Vecinal del barrio Chijra con la reserva ecológica de la ciudad, sita en Barrio Los Perales. La iniciativa impulsada por el CPV de Chijra y el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel” busca promover la educación ambiental y el bienestar integral de la comunidad mediante el contacto con la naturaleza.

Sobre el propósito la jornada, el director general de Descentralización, Daniel Toconás, explicó que “en lo que se refiere al Mes del Ambiente hemos organizando, junto con el CPV Chijra y el Parque Botánico, la Primera Eco Caminata Saludable, con el objetivo de tratar de desconectarnos del uso de los celulares, y de amigarnos con el ambiente, con un fuerte énfasis en una concientización para el reciclado”.

A su turno, la directora del Parque Botánico Municipal, Marcela Gaspar, destacó la importancia de la articulación institucional al señalar que en la actividad “se busca combinar el cuidado del ambiente con la actividad física, actividades que venimos realizando en el Parque Botánico todos los días, pero que es importante que todas las instituciones, sean municipales o de cualquier otra institución pública o privada, sepan que podemos realizar, y estamos a disposición”.

Por su parte, el administrador del CPV Chijra, Cristian Cachi, resaltó el trabajo previo que se viene realizando en esta unidad descentralizada en materia ecológica: “el equipo del CVP Chijra está preparado y venimos trabajando hace años con temas ecológicos como el ambiente y el reciclado, y ahora estamos concientizando con esta Eco Caminata, con ideas nuevas, socializando e integrando al vecino”.

Elba Vedia, integrante del equipo organizador y miembro del staff del CPV, brindó mayores detalles sobre el evento y sus objetivos “queremos que la gente salga de la rutina, un poco desconectarse de las pantallas y conectarse con la naturaleza para disfrutar otros momentos con placeres que fuimos perdiendo debido a la cotidianidad”.

La participación para la jornada fue libre y gratuita, aunque con un pedido especial de colaboración no excluyente: se solicitó a los asistentes aportar envases PET –descartables- para su posterior reciclado y reutilización, como una muestra de compromiso con el ambiente y una adherencia al paradigma de la economía circular que promueve el municipio.