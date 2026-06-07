El Parque Botánico Municipal celebra 39 años con una semana de actividades ambientales y recreativas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy conmemorará el 39° aniversario del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, ubicado en barrio Los Perales, con una serie de actividades recreativas, educativas y de sensibilización ambiental que se desarrollarán del 9 al 13 de junio.

Desde la Dirección de la reserva natural, dependiente de la Secretaría de Planificación y Ambiente, informaron que la programación comenzará el martes 9 de junio, a las 18 horas, con la charla y caminata de observación “Murciélagos: funciones ecológicas de la fauna que no vemos”, a cargo del Dr. José Urquizo, biólogo e investigador del CONICET y de la UNJu.

La actividad, se realizará en la sala de conferencias de la sede del Parque Botánico, ubicada en Caballito Criollo s/n de barrio Los Perales, e incluirá posteriormente un recorrido guiado por el predio.

Las propuestas continuarán el miércoles 10 de junio, desde las 17 horas, con una jornada dedicada a los ecosistemas acuáticos. En la oportunidad se brindarán las charlas “Ríos vivos”, a cargo de la Dra. en Ciencias Biológicas Marcela De Paul, e “Impacto de la urbanización en ecosistemas acuáticos: microplásticos”, presentada por la Lic. Natalia Iriarte.

El jueves 11 de junio, también a las 17 horas, se realizará la caminata temática “Atardecer en el Botánico: Conociendo el Parque Botánico”, destinada a personas mayores de 12 años interesadas en descubrir la biodiversidad, los senderos y la historia de este espacio natural.

Por su parte, el viernes 12 de junio, a partir de las 17 horas, tendrá lugar la caminata “Mateando en el Botánico”, una propuesta abierta a toda la familia para compartir una tarde de encuentro, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

Las actividades conmemorativas culminarán el sábado 13 de junio con el bautismo del Club Ambiental Yungueritos Exploradores, destinado a los nuevos integrantes de la iniciativa, y con un festejo institucional que reunirá a quienes forman parte de esta propuesta educativa del Parque Botánico Municipal, en la antesala de un nuevo aniversario que se celebra oficialmente el 14 de junio.

A lo largo de casi cuatro décadas, el Parque Botánico Municipal se ha consolidado como un espacio de conservación, educación ambiental e inclusión, promoviendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad de las Yungas.

Asimismo, desde la institución destacaron que algunas actividades estarán abiertas al público en general, con inscripción previa y cupos limitados, mientras que otras estarán destinadas exclusivamente a instituciones invitadas o grupos previamente programados. Entre estas últimas se encuentran las caminatas educativas “Dejando Huella”, una propuesta orientada a fortalecer la educación ambiental, la accesibilidad y el conocimiento de la biodiversidad local junto a establecimientos educativos y organizaciones participantes.

“Este nuevo aniversario nos encuentra renovando el compromiso de sembrar conciencia, cultivar conocimiento y proteger la vida”, expresaron los responsables del Parque Botánico Municipal.