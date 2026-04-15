En barrio Castañeda: Infantería redujo a un sujeto que intentó apuñalar a su familia

​Efectivos del Cuerpo de Infantería detuvieron ayer martes a un hombre de 34 años tras un violento episodio ocurrido en un domicilio de la calle Río Bermejo.

El personal acudió de inmediato a un llamado del 911, logrando interceptar al agresor quien, momentos antes, habría intentado atacar con un arma blanca a dos integrantes de su propia familia.

​Tras asegurar el lugar, los uniformados procedieron a la demora del sujeto y al secuestro del arma blanca que aún tenía en su poder al momento del palpado superficial.

Además de los ataques, el agresor provocó diversos daños materiales en la vivienda y se constató mediante el sistema SIFCOP que ya poseía medidas restrictivas vigentes por otros hechos.

​El demorado fue trasladado a la Seccional 30°, donde continuó con una actitud violenta e incluso manifestó intenciones de atentar contra su propia vida al ser ingresado a la celda.

Las víctimas fueron asistidas para radicar la denuncia correspondiente, quedando el individuo a disposición de la Justicia por las graves agresiones y amenazas proferidas.