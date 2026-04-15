Compras en 24 cuotas sin interés con Mercado Pago: Cómo acceder al beneficio

Mercado Pago lanzó el Festival de Cuotas con hasta 24 pagos sin interés. Cómo funciona, qué comercios participan y hasta cuándo rige el beneficio.

La billetera virtual de Mercado Pago lanzó una nueva edición del «Festival de Cuotas», una campaña que ofrece la posibilidad de financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en una amplia red de comercios adheridos. La iniciativa apunta a usuarios de su ecosistema digital y a comercios de distintos rubros, con alcance en todo el territorio argentino.

El programa incluye a más de 300 marcas y abarca categorías vinculadas al consumo cotidiano, con una fuerte presencia de productos tecnológicos, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar. También participan pequeños comercios y negocios de cercanía, lo que amplía el alcance del beneficio a distintos puntos de venta.

Cómo funciona el plan de 24 cuotas sin interés en Mercado Pago

El esquema de financiación se encuentra disponible a través de distintas herramientas integradas en la aplicación de Mercado Pago. Entre las opciones habilitadas, el pago mediante código QR figura como uno de los mecanismos más utilizados por los usuarios. Esta modalidad permite concretar compras en cuotas sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria.

Otra alternativa es el uso de la tarjeta prepaga asociada a la cuenta digital. En este caso, el usuario debe disponer de saldo previamente cargado para realizar la operación. A su vez, la plataforma ofrece una línea de crédito propia, que funciona como un préstamo otorgado directamente dentro de la aplicación. Esta opción permite financiar consumos sin intervención de bancos tradicionales, sujeto a evaluación y habilitación previa dentro del perfil del usuario.

La disponibilidad de cuotas y condiciones específicas puede variar según el comercio y el medio de pago seleccionado. Por este motivo, se recomienda verificar previamente las opciones habilitadas antes de concretar la compra.

Qué marcas y productos participan del Festival de Cuotas

El «Festival de Cuotas» reúne a más de 300 marcas de diferentes sectores. Dentro del segmento de tecnología y electrodomésticos, se incluyen productos como teléfonos móviles, computadoras portátiles, televisores y artículos de línea blanca. Estos rubros concentran una parte relevante de las operaciones durante este tipo de campañas.

En paralelo, la promoción también abarca indumentaria, calzado, juguetes y productos de uso diario. La inclusión de comercios de cercanía permite que la financiación en cuotas se extienda a compras habituales, no solo a bienes de mayor valor.

Desde la empresa informaron que no todos los comercios adheridos se encuentran visibles dentro de la aplicación. En algunos casos, la disponibilidad del beneficio debe ser consultada directamente en el punto de venta. Esta dinámica implica que el acceso a las cuotas puede variar según el establecimiento y la implementación del sistema de cobro.

Vigencia de la promoción y condiciones de acceso

La campaña comenzó el 6 de abril. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en los comercios participantes.

Para utilizar el beneficio, es necesario contar con una cuenta activa en Mercado Pago y elegir alguno de los medios de pago habilitados dentro de la plataforma. En el caso de la línea de crédito, se requiere que el usuario tenga el servicio disponible en su perfil, lo que depende de criterios internos de evaluación.

Además de la financiación en cuotas, el evento puede incluir beneficios adicionales en determinadas categorías. Estas condiciones pueden traducirse en descuentos asociados o en variaciones en las formas de pago disponibles, dependiendo del comercio y del tipo de producto.

Recomendaciones para utilizar el beneficio

Durante el período de vigencia del «Festival de Cuotas», se sugieren algunas acciones para optimizar el uso de la promoción. En primer lugar, verificar si el comercio se encuentra adherido antes de realizar el pago permite confirmar la disponibilidad de las cuotas sin interés.

También se recomienda priorizar el uso del código QR, ya que suele presentar una mayor cantidad de operaciones habilitadas dentro de la campaña. En paralelo, revisar si la línea de crédito está activa dentro de la aplicación puede ampliar las opciones de financiación disponibles.

Otra práctica habitual consiste en comparar precios entre distintos vendedores. Dado que el beneficio se aplica en múltiples comercios, el mismo producto puede presentar variaciones de precio según el punto de venta, lo que incide en el costo final de la compra.

Impacto en el ecosistema digital de pagos

La implementación de este tipo de campañas forma parte de la estrategia de expansión del ecosistema digital de pagos en Argentina. Mercado Pago, como plataforma vinculada al comercio electrónico y a los servicios financieros digitales, integra herramientas de pago, crédito y gestión de dinero en una misma aplicación.

El «Festival de Cuotas» se inscribe dentro de una serie de iniciativas orientadas a fomentar el uso de medios de pago digitales y a ampliar las opciones de financiación disponibles para los usuarios. La participación de comercios de distintos tamaños permite extender el alcance de estas herramientas a una red más amplia de consumo.

Al mismo tiempo, la utilización de QR y líneas de crédito propias refleja una tendencia hacia la diversificación de los métodos de pago, con menor dependencia de productos financieros tradicionales. Esta dinámica se consolida en un contexto donde las billeteras digitales continúan ampliando su presencia en el mercado local.

La evolución de estas campañas y su impacto en el consumo dependerá de la adopción por parte de usuarios y comercios, así como de la continuidad de propuestas similares dentro del calendario comercial de la plataforma.

(iprofesional)