En barrio Belgrano quiso evadir a los policías en moto y terminó detenido por amenazas agravadas

​Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorro 4) detuvieron en la madrugada de este viernes a un hombre de 49 años que registraba pedido de captura vigente.

El procedimiento realizado por efectivos de la Unidad Regional 1, se concretó sobre la avenida 1ro de Mayo, cuando los agentes de civil divisaron al sujeto en actitud evasiva.

​Al ser interceptado por los motoristas, el sospechoso aportó datos contradictorios ante las autoridades.

Tras consultar el sistema informático policial (CIAC), se constató que el individuo era buscado desde agosto de 2025 por el delito de Amenazas Agravadas por el Uso de Armas.

​El delincuente fue trasladado en un móvil policial hacia la Comisaría Seccional 44°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.