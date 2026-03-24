Emprendedores turísticos aprenden a gestionar sus negocios con herramientas digitales

La iniciativa es parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y el Programa de Innovación de Ledesma para formar a emprendedores turísticos.

Ocho clases de formación práctica, del 12 de marzo al 30 de abril, buscan fortalecer la gestión digital del sector turístico provincial. La iniciativa es parte del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y el Programa de Innovación de Ledesma, en el marco de los programas Innovación y Captur.

El curso de Herramientas de Habilidades Digitales Básicas apunta a responder necesidades concretas detectadas en el sector, donde el manejo de plataformas digitales se convirtió en un factor diferencial para la gestión de emprendimientos turísticos. Los participantes trabajan de manera práctica con el profesor Daniel Veliz en el uso de Gmail, Drive, Forms, Calendar, Maps y Lens, herramientas que permiten optimizar tareas cotidianas y mejorar la calidad de los servicios.

Herramientas digitales para potenciar el turismo

«Las habilidades digitales hoy son parte indispensable de cualquier emprendimiento turístico que quiera crecer. Este tipo de capacitación le da a nuestra gente herramientas reales para organizarse mejor, comunicarse mejor y ofrecer mejores servicios a los visitantes», señaló la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken.

La coordinación del programa está a cargo de Micaela Cuenca, coordinadora del Programa de Innovación y Tecnología de la Dirección de Asuntos Institucionales y Legales de Ledesma, institución que acompaña la iniciativa desde el año pasado en un trabajo articulado con la Secretaría de Turismo provincial.

«Estamos construyendo un sector turístico más competitivo y eso requiere formación continua. Que los emprendedores tengan acceso a estas capacitaciones gratuitas y de calidad es una apuesta concreta al desarrollo del turismo en toda la provincia», agregó Van Balen Blanken.