A 50 años del golpe de estado, sesión especial en el Concejo Deliberante de San Pedro

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, estuvo presente en la sesión especial del Concejo Deliberante por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Es una fecha que reivindica nuestros derechos humanos y, sobre todo, repetir ‘Nunca Más’”, apuntó.

El jefe comunal destacó que se vivió “una sesión muy emotiva, con la presencia de ex presos políticos al cumplirse ya 50 años de aquel nefasto golpe militar que se llevó a muchas personas. Por eso vivimos un momento de mucho respeto, donde escuchamos historias y recordamos lo que pasó en nuestro país”.

Bravo remarcó que “estos espacios son necesarios para no olvidar y para seguir construyendo memoria entre todos, porque hay cosas que no pueden volver a pasar”.

“Han pasado décadas, pero seguimos caminando ese camino de memoria, que no termina y que no va a terminar hasta saber dónde están los 30.000 desaparecidos. Recordar no es solo mirar al pasado, es también un compromiso con el presente y el futuro”, puntualizó el intendente sampedreño.

A su tiempo, Marcelo Castro dijo que “fue una sesión muy emotiva, pero este año tiene un condimento diferente porque son 50 años de un hecho tan oscuro que marca nuestra historia en Argentina: el genocidio de Estado”.

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy destacó que “tuvimos el testimonio vivo de muchas personas que sobrevivieron a esta situación. Pusimos las fotos de los desaparecidos de nuestra ciudad; nos parecía muy importante que estén presentes, pero principalmente resaltar la verdad”.

Y agregó: “Los gobiernos autoritarios generalmente quieren escribir su verdad, pero tenemos testigos de que la realidad es una sola. La historia lo hizo así. Tenemos que buscar que nuestra sociedad conozca a fondo lo que pasó hace 50 años. Los niños y jóvenes no saben todo lo que vivió nuestra República Argentina”.