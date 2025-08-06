Elena Roger en la Feria del Libro Jujuy 2025 con un espectáculo inolvidable

6 / agosto / 2025 Cultura
La 21° Feria del Libro Jujuy, que se realizará del 7 al 17 de agosto bajo el lema “Los sentidos a escena”, comenzará con una noche cargada de emoción y música de la mano de Elena Roger, una de las artistas más destacadas del teatro musical y la música popular argentina.
La cita será este jueves 7 de agosto, a las 22 horas, en el Teatro Mitre de calle Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy y contará con la participación del talentoso pianista Nicolás Guerschberg.
Juntos ofrecerán un concierto íntimo, potente y emotivo, recorriendo canciones icónicas de las comedias musicales más emblemáticas que Elena protagonizó: Los miserables, Evita, Piaf, Passion, Mina… che cosa sei?!?, entre otras.
Dueña de una trayectoria que la llevó a protagonizar obras emblemáticas como Evita, Piaf y Passion, Roger ha sido nominada y galardonada en prestigiosos premios como los Olivier Awards en el Reino Unido y el Premio Konex en Argentina. Su voz y su presencia escénica han emocionado a públicos de todo el mundo, y su visita a Jujuy será una oportunidad para disfrutar de una noche íntima, emotiva y llena de arte.
Esta presentación marca uno de los momentos más esperados de la Feria del Libro Jujuy, que durante once días reunirá a autores y autoras, artistas, lectoras y lectores, y público en general en una gran celebración cultural.
Las entradas ya están disponibles en autoentrada.com o en la boletería del Teatro Mitre. Una noche para vivir la Feria con todos los sentidos, de la mano de una voz única y una presencia escénica que conmueve.
