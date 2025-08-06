Las 24 Horas de Jujuy – Desde este jueves: Habilitan nuevo desvío sobre Ruta Nacional 34

Desde este jueves: Habilitan nuevo desvío sobre Ruta Nacional 34

6 / agosto / 2025 Interior

Vialidad Nacional informa que se habilitará un desvío vehicular en la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 1158, en intersección con la Ruta Provincial 61, desde el 7 al 31 de agosto.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvío hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este­ oeste, que se dirijan al sur de la provincia, deberán ingresar a la rotonda para empalmar luego con la RN 34.

Se solicita transitar con extrema precaución, respetar las señales, velocidades máximas y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

