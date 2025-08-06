Desde este jueves: Habilitan nuevo desvío sobre Ruta Nacional 34

6 / agosto / 2025 Interior
Vialidad Nacional informa que se habilitará un desvío vehicular en la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 1158, en intersección con la Ruta Provincial 61, desde el 7 al 31 de agosto.
Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvío hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.
Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este oeste, que se dirijan al sur de la provincia, deberán ingresar a la rotonda para empalmar luego con la RN 34.
Se solicita transitar con extrema precaución, respetar las señales, velocidades máximas y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar.
