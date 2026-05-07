El viernes 15 a las 18:30 en la sede de UTHGRA: Ceferino Reato presenta en Jujuy su última obra “Pax Menemista”

La presentación se realizará el viernes 15 del mes en curso en la sede de la UTHGRA Jujuy, en Benito Bárcena 676 de esta ciudad.

El escritor y periodista Ceferino Reato presentará en Jujuy el libro de su autoría y al que tituló “Pax Menemista”, que propone una mirada sobre la historia reciente de la Argentina, con un análisis y contexto que lleva a comprender los principales hechos y acciones en el mundo de la política y de gobiernos en nuestro país.

Invitado especialmente por la presidente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán y la actual disputada nacional Bárbara Andreussi, el reconocido politólogo argentino y Licenciado en Ciencias Política pondrá a consideración de los jujeños una análisis detenido de su última obra editada a principios de este 2026, proponiendo un diálogo activo con los asistentes y respondiendo a todos los interrogantes que surjan en al momento del encuentro.

Reato, reconocido periodista de investigación, se destacó además por sus obras tituladas “Operación Primicia”, y “Operación Traviata”, una investigación sobre la muerte de José Ignacio Rucci.

Cristina Guzmán, resaltó la importancia de la visita del escritor, de trascendencia internacional, en la provincia, “porque nos muestra la realidad de una etapa vivida por los argentinos y que la podemos, comparar con la realidad actual, dialogando en forma directa con el investigador y autor de esta magnífica obra”.

Breve resúmen

El Tribuno de Jujuy hizo una amplia descripción de “Pax Menemista”, en febrero pasado, remarcando que aborda la historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el gobierno de Menem. El Menem de este libro no es el engalanado que recibe halagos y homenajes, “sino el que prueba un sendero propio”.

La obra también habla de los indultos a militares y guerrilleros, que fueron la medida más controvertida del ex presidente Carlos Menem para fundar la «pax menemista», un período de estabilidad y predominio político para el cual debía calmar la interna militar, seducir a los antiperonistas y mantener el respaldo de las bases del peronismo.

Recuerda además que este hecho ocurrió en el primer año y medio de su gobierno, entre el 8 de julio de 1989 , sin olvidar que asumió cinco meses antes por una gravísima crisis económica y social, y el 31 de diciembre de 1990, cuando todavía no había dado con la tecla salvadora de la Convertibilidad, el plan económico basado en la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar.

Este y otros aspectos de la vida política de nuestro país, serán presentadas por el entrerriano Ceferino Reato, que eligió Jujuy para iniciar una serie de visitas a diversas provincias del país y comentar de nuestra historia política, a través de “Pax Menemista” en diálogo directo con la gente.

La presentación del libro en la sede la UTHGRA Jujuy, será gratuita y abierta para todos los ámbitos de la sociedad jujeña.