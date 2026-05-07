Destructores de EE.UU. repelieron ataques iraníes en el estrecho de Ormuz

Los destructores USS Truxtun, USS Mason y USS Rafael Peralta fueron atacados con misiles, drones y lanchas rápidas. No se reportaron daños ni víctimas entre las fuerzas estadounidenses.

Tres destructores de la Armada estadounidense que navegaban por el estrecho de Ormuz fueron objeto de un ataque el jueves, considerado por funcionarios de EE.UU. como el ataque iraní más intenso y prolongado que enfrentaron en días recientes. El USS Truxtun, USS Mason y USS Rafael Peralta fueron atacados con misiles, drones y embarcaciones rápidas, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, reportado por CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

En respuesta, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques contra instalaciones iraníes, incluyendo plataformas de lanzamiento de drones y misiles, en lo que el Comando Central calificó como «ataques de autodefensa».

Durante el ataque, las lanchas rápidas iraníes se acercaron lo suficiente para que los destructores estadounidenses abrieran fuego, según informaron funcionarios a CBS News bajo condición de anonimato. Los buques de guerra y aeronaves de apoyo implementaron una defensa escalonada, utilizando sus cañones navales de cinco pulgadas y sistemas de armas de corto alcance (CIWS).

También se emplearon equipos de artillería de pequeño calibre en cubierta para atacar a las embarcaciones iraníes. Los helicópteros Apache dispararon misiles Hellfire y ametralladoras de calibre .50, mientras otras aeronaves brindaron apoyo aéreo. Las fuerzas iraníes respondieron lanzando drones y misiles durante el enfrentamiento.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños en los buques. El lunes anterior, CBS News había informado que los destructores USS Truxtun y USS Mason habían navegado por el estrecho de Ormuz y entrado al golfo Pérsico tras sortear un ataque iraní, en el que también se utilizaron pequeñas embarcaciones, misiles y drones en lo que se describió como un ataque sostenido.

A pesar de la intensidad de los ataques, ninguno de los buques estadounidenses resultó dañado, según el informe.

(Cadena3)