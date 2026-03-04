El Tren Solar de la Quebrada se luce en la ITB Berlín, la mayor feria turística del mundo

Del 3 al 5 de marzo, en ITB Berlin – International Tourism Exchange la innovación turística del Tren Solar presente con identidad y proyección internacional.

El Tren Solar de la Quebrada llegó a Berlin al stand Argentina de la ITB Berlin – International Tourism Exchange (ITB), la mayor feria global del sector turístico, la innovación turística argentina estará representada por propuestas sostenibles e innovadoras con fuerte identidad local y proyección internacional.

Una de las experiencias más destacadas de Argentina en el circuito internacional de turismo es el Tren Solar de la Quebrada, un proyecto único en su tipo que articula turismo, sustentabilidad y tecnología. El tren, que recorre parte de la emblemática Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, se posiciona como uno de los productos turísticos más innovadores del país.

Tren Solar: Una experiencia innovadora y sostenible

El Tren Solar de la Quebrada no solo ofrece un recorrido paisajístico incomparable que conecta localidades como Volcán, Purmamarca, Maimará y Tilcara, sino que también representa una apuesta por la movilidad turística con energías limpias, promoviendo un modelo de turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

En ediciones anteriores de grandes ferias de turismo –como la FIT en Buenos Aires– el Tren Solar fue uno de los atractivos más visitados, destacándose por su tráiler de realidad aumentada que permitió a los asistentes experimentar virtualmente el viaje y conocer los paisajes de la Quebrada sin salir del recinto ferial.

ITB: La vidriera global del turismo

La ITB Berlin es considerada la plataforma más influyente para tomar el pulso de las tendencias globales en turismo, convocando a profesionales, agencias, destinos y operadores de todo el mundo. En su edición 2026 se celebra el 60º aniversario de este evento, que incluye conferencias, ruedas de negocios y presentaciones de productos turísticos innovadores.

La participación del Tren Solar en este tipo de plataformas —en línea con la estrategia de promoción internacional que viene llevando adelante Jujuy— permite posicionar no solo a la provincia, sino a Argentina como destino de naturaleza, innovación y sostenibilidad. En el marco de este evento, los operadores y profesionales del sector tendrán la oportunidad de conocer de primera mano este producto turístico único y explorar posibles alianzas comerciales y acuerdos de promoción.

Un producto con impacto local y proyección global

Desde su lanzamiento, el Tren Solar ha sido destacado por su aporte al desarrollo turístico regional y su capacidad para generar experiencias memorables que combinan cultura, naturaleza y tecnología. La presencia del tren en escenarios internacionales contribuye a fortalecer la marca turística de Jujuy en mercados estratégicos, y a consolidar su oferta como referente de turismo sostenible en América Latina.