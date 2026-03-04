El RENATRE aumentó la Prestación por Desempleo a partir de marzo y alcanza los $367.602

Con esta actualización, el monto máximo de la prestación pasará a ser de $ 367.602, mientras que el mínimo se ubicará en $183.801.

La delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Jujuy informó que el organismo nacional dispuso una nueva actualización en los montos de la Prestación por Desempleo, que entró en vigencia a partir del 1° de marzo del corriente.

“La medida, que establece un incremento del 3% sobre el beneficio ordinario del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, permitirá que las personas trabajadoras rurales que se encuentran bajo esta cobertura perciban el aumento desde el inicio del cronograma de pagos, previsto para el jueves 5 de marzo”, adelantó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

En este sentido destacó, “la decisión fue adoptada por el Cuerpo Directivo del organismo en su reunión del pasado 25 de febrero, donde se vio la necesidad de aumentar los beneficios destinados a trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una situación de desempleo”.

Por último señaló “Con esta nueva actualización, el RENATRE consolida su rol como pilar de la seguridad social rural, mejorando sus beneficios para acompañar a las y los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad laboral.

Para conocer más sobre las acciones, programas y servicios del Registro, deben ingresar a www.renatre.org.ar y seguir las redes sociales oficiales @renatreinforma”.

Respaldo efectivo para el trabajador rural

Además de la asignación mensual, la Prestación por Desempleo brinda una cobertura integral que incluye asistencia médica a través de la obra social OSPRERA, el cobro de asignaciones familiares y seguro de sepelio. En este marco, el organismo lanzó el Programa de Empleo Rural (PER) un servicio gratuito que está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos.

“Este nuevo incremento busca preservar el poder adquisitivo del beneficio y garantizar que el piso de asistencia siga siendo un respaldo efectivo para el trabajador rural durante su situación de desempleo”, afirmó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

“La actualización del monto refuerza el acompañamiento económico y consolida nuestro compromiso con la protección social de las familias rurales”, expresó el director del organismo, José Voytenco.