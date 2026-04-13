El Tren Solar de la Quebrada advierte sobre sitios fraudulentos y refuerza canales oficiales de venta

Para la compra digital de pasajes, la única página web habilitada y oficial es: www.trensolar.com.ar

El Tren Solar de la Quebrada informa a residentes y turistas, ante la aparición de portales no oficiales, cuáles son los canales oficiales habilitados para la compra de pasajes, con el objetivo de garantizar una experiencia segura, transparente y confiable desde el inicio del viaje.

Actualmente, los tickets del Tren Solar de la Quebrada pueden adquirirse a través de los siguientes medios oficiales: la web institucional del Tren Solar de la Quebrada, www.trensolar.com.ar la línea de atención por WhatsApp habilitada para consultas y compras (+54 9 388 5757366 ) las boleterías ubicadas en las distintas estaciones del recorrido – Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, y el punto de venta en el Cabildo de San Salvador de Jujuy.

Estos canales forman parte del sistema oficial del servicio, cuya planificación, desarrollo y operación y constituyen las únicas vías autorizadas para la comercialización de tickets.

En este sentido, se solicita a la comunidad extremar las precauciones al momento de realizar compras online. Se ha detectado la existencia de sitios web que utilizan la denominación del servicio y presentan características similares a las plataformas oficiales, lo que puede generar confusión en los usuarios.

Tren Solar y agencias de turismo

También, se pueden adquirir pasajes a través de diferentes agencias de turismo de todo el país, recordando que el Tren Solar suscribió convenios de trabajo con más de 100 agencias en todo el territorio argentino que brindan servicio seguro y oficial.

Desde el Tren Solar de la Quebrada se recomienda verificar siempre la autenticidad de los canales antes de efectuar cualquier pago y utilizar exclusivamente los medios oficiales, a fin de evitar posibles fraudes o perjuicios económicos.