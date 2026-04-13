Obras para El Acheral y ampliación del Hospital Paterson: Julio Moisés exige respuestas y obras para San Pedro

En el marco de la 3° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal Dr. Julio Carlos Moisés ratificó su compromiso con el control institucional y el bienestar de los vecinos al presentar un paquete de 11 proyectos legislativos.

La propuesta del referente opositor combina reclamos históricos de infraestructura barrial con una fuerte exigencia de transparencia en la administración de los recursos públicos.

Infraestructura y Derechos: Prioridad en los barrios

Entre las iniciativas destacadas, Moisés impulsó la construcción de cordón cuneta para los barrios El Acheral y San Juan de Dios. «Son obras largamente esperadas que resultan fundamentales para mejorar la transitabilidad y las condiciones sanitarias de las familias sampedreñas», explicaron desde su equipo.

Asimismo, el edil volvió a insistir con la incorporación al Reglamento Interno del Concejo de las Comisiones de la Mujer, Género y Diversidad, y de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta iniciativa busca dotar al cuerpo de herramientas modernas y específicas para abordar las problemáticas sociales más sensibles y urgentes de la ciudad.

Control de Gestión : 7 pedidos de informe clave

En su rol de fiscalizador de la gestión municipal, el Dr. Moisés presentó siete proyectos de comunicación solicitando respuestas oficiales sobre temas de alto impacto público:

Salud e Infraestructura: El estado de las obras de construcción y ampliación del Hospital Guillermo C. Paterson.

Gestión de Recursos: La situación del inmueble de la Feria Frutihortícola del Ramal y los fondos del segundo Bingo de COM.E.COR. del año 2023.

Institucionalidad: El cumplimiento de las ordenanzas sobre el nuevo organigrama municipal, haberes de funcionarios y la situación de la Casa de San Pedro en la capital provincial.

Derechos Laborales: El seguimiento del personal municipal próximo a jubilarse según la normativa vigente.

Una línea de trabajo sostenida

Desde el espacio legislativo del concejal subrayaron que estos proyectos no son reclamos aislados, sino parte de una coherencia sostenida en el tiempo. “Existen iniciativas que venimos presentando desde 2018 y pedidos de informe reiterados año tras año. Hoy, en 2026, volvemos a insistir porque la función de un concejal es ser la voz del pueblo y defender la transparencia”, señalaron.

Con esta presentación, el Dr. Julio Carlos Moisés reafirma una oposición activa y constructiva, enfocada en soluciones concretas para los barrios y un seguimiento riguroso de la gestión municipal en defensa de los intereses de todos los sampedreños.