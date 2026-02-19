El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar expuso reclamos por la situación laboral en Jujuy

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) manifestó su preocupación por la situación económica que afecta al sector azucarero en la provincia de Jujuy y advirtió sobre despidos y pérdida de derechos laborales en distintos ingenios.

El secretario de Relaciones Gremiales del SOEA, Daniel Véliz, señaló que la crisis impacta en todo el país y que los trabajadores del Ingenio La Esperanza, junto a otros establecimientos como los ubicados en San Pedro de Jujuy, La Mendieta y Libertador General San Martín, atraviesan un escenario complejo.

En ese marco, aseguró que desde el gremio trabajan para sostener las fuentes laborales y mantener la misma cantidad de empleados.

«La situación económica golpea a todos los sectores y en el ingenio La Esperanza estamos trabajando para poder continuar con los misma cantidad de trabajadores, vamos a luchar todos juntos», mencionó.

Por su parte, el asesor legal del sindicato, Dr. Roger Villena, indicó que actualmente se registran alrededor de 300 despidos en el ingenio Ledesma y sostuvo que el gremio mantiene reuniones con distintos sectores para analizar la situación y definir medidas.

Además, expresó su preocupación por posibles reformas que, según afirmó, podrían afectar derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.

Desde el SOEA no descartan avanzar con presentaciones formales y medidas gremiales si no obtienen respuestas favorables, al tiempo que convocaron a los trabajadores a mantenerse unidos frente al actual contexto económico.