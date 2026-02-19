Caso Epstein: El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras haber estado detenido 11 horas

Había sido detenido por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense.

El expríncipe Andrés de Inglaterra fue liberado en la tarde del jueves bajo investigación luego de su arresto bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la policía de Thames Valley.

El exduque de York permaneció once horas en la sede policial tras haber sido detenido por la mañana, acusado de “mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales” durante su etapa como enviado comercial, en relación con el Caso Epstein, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La policía de Thames Valley brindó una actualización luego de que Andrés Mountbatten-Windsor saliera en automóvil de una estación de policía tras su arresto bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

En un comunicado, la fuerza señaló: “El jueves arrestamos a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El hombre arrestado ahora ha sido puesto en libertad bajo investigación. También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk ya han concluido”.

Las pesquisas policiales en Berkshire continúan en curso. La policía de Thames Valley indicó que no hará más declaraciones por el momento.

El expríncipe fue fotografiado reclinado en la parte trasera de un vehículo al salir de la comisaría de Aylsham poco después de las 19:00 GMT (16:00 en Argentina). El hermano del rey Carlos III fue arrestado a las 8:00 GMT (5:00 en Argentina) del jueves por la mañana en la finca de Sandringham, en Norfolk.

Según el sitio web del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), la mala conducta en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

El delito se describe como “un delito de derecho común que sólo puede juzgarse mediante acusación formal” y “se refiere a un abuso o negligencia grave e intencional del poder o las responsabilidades del cargo público desempeñado”.

La reciente publicación de los archivos de Epstein ha llevado a varias fuerzas policiales del Reino Unido a afirmar que están investigando diversos asuntos relacionados con el caso Mountbatten-Windsor.

El expríncipe siempre negó cualquier acusación de irregularidad. Nueve fuerzas policiales están investigando los vínculos de Epstein con el Reino Unido, incluidos los relacionados con Mountbatten-Windsor.

(NA)