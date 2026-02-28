El próximo lunes el intendente Jorge brindará su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias

En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias, el Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Arq. Raúl “Chuli” Jorge, brindará su discurso a la comunidad, con el cual dejará inaugurado un nuevo periodo legislativo en el Concejo Deliberante de la Capital.

El mismo se realizará el próximo lunes 2 de marzo, desde las 11,00 horas, en instalaciones del Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, ubicado en calle Bahía Blanca N° 59 del barrio Coronel Arias.

Raúl Jorge realizará un balance de su último año de gestión, las obras realizadas y las planificadas para el presente 2026, como así también los proyectos y desafíos de las diferentes áreas municipales.

