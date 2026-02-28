Donald Trump le mandó un mensaje al pueblo iraní: «Tomen el control de su gobierno»

El mandatario estadounidense aseguró que el objetivo central es “eliminar amenazas inminentes” del régimen iraní y evitar el desarrollo de armamento nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el Ejército de su país inició un operativo de gran escala en Irán, en el marco de una acción conjunta con Israel. El mandatario aseguró que el objetivo central es “eliminar amenazas inminentes” del régimen iraní y evitar el desarrollo de armamento nuclear.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump fue categórico respecto al programa atómico de Teherán. “Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó en un video publicado en esa plataforma, en el que defendió la intervención militar y remarcó que la ofensiva busca neutralizar capacidades estratégicas clave del país persa.

En su mensaje, el jefe de la Casa Blanca también lanzó un fuerte ultimátum a las fuerzas de seguridad iraníes. Les pidió que depongan las armas y prometió “inmunidad total” para quienes lo hagan, en medio del avance de las operaciones militares.

Además, Trump dirigió un llamado directo a la población iraní, alentándola a prepararse para un eventual cambio político. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo”, sostuvo, al tiempo que señaló que la ofensiva podría abrir una oportunidad histórica para una transición en el poder.

El mandatario aseguró que la operación militar está diseñada para destruir la industria de misiles iraní, así como sus capacidades navales, con el objetivo de reducir los riesgos para la seguridad regional y global.

Operación conjunta con Israel y escalada en Medio Oriente

Desde Florida, Trump calificó las maniobras como “de gran envergadura” y ratificó la coordinación con Israel en la ofensiva contra objetivos estratégicos en territorio iraní. La acción se produce en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, con temor a una escalada que involucre a otros actores regionales.

El presidente estadounidense también advirtió a la dirigencia iraní que enfrenta una disyuntiva: aceptar el desarme o afrontar consecuencias severas. Según trascendió, la operación busca debilitar las estructuras militares y tecnológicas vinculadas al programa nuclear y a la proyección de poder de Teherán en la región.

Teherán respondió y crece la incertidumbre global

Tras los bombardeos, Irán inició una contraofensiva, lo que elevó la preocupación internacional por un conflicto de mayor alcance. Diversos gobiernos y organismos multilaterales siguen de cerca la evolución de la crisis, mientras aumentan los llamados a retomar la vía diplomática.

En este escenario, la ofensiva anunciada por Trump marca un nuevo punto de tensión en el tablero geopolítico global y abre interrogantes sobre el impacto en la seguridad internacional, el mercado energético y la estabilidad de Medio Oriente. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si el conflicto se amplía o si se abre una instancia de negociación.

(A24)